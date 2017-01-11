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Kıbrıs Haritaları BM'ye Teslim Edildi
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Kıbrıs Haritaları BM'ye Teslim Edildi
11 Ocak 2017 Çarşamba 22:37
Cenevre'de devam eden Kıbrıs müzakerelerinde taraflar haritalarını BM'ye teslim etti.
Cenevre'de devam eden Kıbrıs müzakerelerinde taraflar haritalarını BM'ye teslim etti.
Kaynak:
Dunya.com
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