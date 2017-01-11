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Kıbrıs Haritaları BM'ye Teslim Edildi
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Kıbrıs Haritaları BM'ye Teslim Edildi

Cenevre'de devam eden Kıbrıs müzakerelerinde taraflar haritalarını BM'ye teslim etti.

Kıbrıs Haritaları BM'ye Teslim Edildi

Cenevre'de devam eden Kıbrıs müzakerelerinde taraflar haritalarını BM'ye teslim etti.

Kaynak: Dunya.com

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