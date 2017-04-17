Kıbrıs Gazisi Toprağa Verildi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Zeki Sezer (63) düzenlenen törenle toprağa verildi.



Akpınar köyünde düzenlenen törene Sezer'in yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Daday Kaymakamı Ahmet Özdemir, Merkez Komutanı Personel Yarbay Haldun Lüleci, Kastamonu Şehit ve Gazi Dernekleri Başkanı Berat Satıoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Savaş, Kastamonu İl Müftüsü Osman Aydın, Gazi Dernekleri Başkanı Ali Cesuroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Kılınan Cenaze namazının ardından Sezer köy mezarlığına defnedildi.