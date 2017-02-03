Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

ORDU'nun Ünye İlçesi'nde 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi, Astsubay Kıdemli Başçavuş Dursun Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.



1974 Kıbrıs Harekatı'na katılan ve gazi unvanını alan Astsubay Kıdemli Başçavuş Dursun Öztürk, bronşit hastalığı nedeniyle vefat etti. 2 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Dursun Öztürk için bugün, Ordu'nun Ünye İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Merkez Camii'nde askeri tören düzenlendi.



Törene, Öztürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ünye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Koçdemir, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kıbrıs Gazisi Öztürk, törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Kadılar Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.



- Nyeordu