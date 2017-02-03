Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Koaceli'nin Başiskele ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Rafet Can'ın cenazesi toprağa verildi.



Can'ın cenazesi ilçeye bağlı Yuvacık Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle defnedildi.



Törene, Can'ın ailesi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile yakınları katıldı.



Karaosmanoğlu, törenden sonra yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Büyük mücadelelerde gazi olmuş büyüklerimiz ve kardeşlerimiz de hiçbir zaman yalnız değildir. Günümüzde de ve yakın tarihimizde terörle mücadelede kararlılık gösteren tüm emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Rabbim onları korusun." ifadelerini kullandı.