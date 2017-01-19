Antalya'nın Manavgat ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 64 yaşındaki Kıbrıs gazisi Murat Dolay, son yolculuğuna uğurlandı.
Manavgat Çakış Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs gazisi Murat Dolay, sabaha karşı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 64 yaşında hayatını kaybetti. Dolay'ın cenazesi Çakış Mezarlığı'nda toprağa verildi.
15 yıl önce kalp rahatsızlığı nedeniyle by-pass olduğu belirtilen Dolay'ın cenaze törenine; Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Kısım Amiri Jandarma Üsteğmen Onur Altınsay, Kıd. Bşçvş. Ayhan Turacak, Uz. Jan. Çvş. Gökhan Hamiş, gazi arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA
Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 64 yaşındaki Kıbrıs gazisi Murat Dolay, son yolculuğuna uğurlandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 64 yaşındaki Kıbrıs gazisi Murat Dolay, son yolculuğuna uğurlandı.
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