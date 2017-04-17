Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Askeri Törenle Uğurlandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ikamet eden ve bir süredir kanser tedavisi gören Kıbrıs Gazisi Zeki Sezer, hayatını kaybetti.



Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Akpınar Köyünde ikamet eden ayrıca Akpınar Köyü Muhtarı Yusur Sezer'in babası olan Kıbrıs Gazisi Zeki Sezer, 63 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir İstanbul'da kanser tedavisi gören Sezer'in cenazesi, öğle namazına müteakip Akpınar Köyü Camisinde kılınan cenaze namazı sonrasında Akpınar Köyündeki aile kabristanlığına gözyaşları arasında defnedildi.



Cenaze törenine Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Daday Kaymakamı Ahmet Özdemir, Merkez Komutanı Personel Yarbay Haldun Lüleci, Kastamonu Şehit ve Gazi Dernekleri Başkanı Berat Satıoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Savaş, Kastamonu İl Müftüsü Osman Aydın, Gazi Dernekleri Başkanı Ali Cesuroğlu ile çok sayıda vatandaş ve gaziler katıldı.



Cenaze töreninin ardından tabutun üzerinde bulunan Türk Bayrağı, Kıbrıs Gazisi Zeki Sezer'in oğlu Yusuf Sezer'e teslim edildi. - KASTAMONU