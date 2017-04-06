Kıbrıs Gazisi Ay Toprağa Verildi

Malkara'ya bağlı Hacısungur Mahallesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ziya Ay, düzenlenen törenle toprağa verildi.



Hacısungur Mahallesinde düzenlenen cenaze törenine, ilçe Kaymakamı Erkan Karahan, 95. Zırhlı Tugay Komutanı Erdem Murat Tatlı, ilçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan, AK Parti ilçe Başkanı Gökhan Şentürk gaziler ve vatandaşlar katıldı.



64 yaşında hayatını kaybeden Ay'ın bir süredir nefes darlığı tedavisi gördüğü belirtildi.