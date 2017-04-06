Kıbrıs Gazisi Askeri Törenle Toprağa Verildi

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde, yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi 63 yaşındaki Ziya Ay, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Kore Gazisi evli ve 1 kız babası Ziya Ay, bu sabah saatlerinde bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki bir hastanede yaşamını yitirdi. Gazi Ziya Ay için memleketi Malkara'nın Hacısungur Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende gazinin eşi Gülten, kızı Binnur Ay gözyaşı döktü. Törene, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, Malkara 95'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı, askeri arkan, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Ay'ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, askerlerin omuzlarında Türk Bayrağı'na sarılı tabutu cenaze aracına taşındı. Ziya Ay, yakınlarının gözyaşları arasında Hacısungur Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. - Tekirdağ