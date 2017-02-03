Hayrabolu ilçesinde yaşayan ve 69 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Naim Gündoğdu için askeri cenaze töreni düzenlendi.
Hayrabolu Hasan Bey Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Kaymakam Kürşad Özdemir, Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Salih Buçukoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Kadir Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Hacet, Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi Ali Güz, gaziler, merhumun ailesi ve yakınları katıldı.
Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs gazisi Naim Gündoğdu'nun cenazesi, Lüleburgaz Düğüncü Başı köyü mezarlığına defnedildi. - TEKİRDAĞ
Kıbrıs Gazisi Askeri Törenle Toprağa Verildi
Hayrabolu ilçesinde yaşayan ve 69 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Naim Gündoğdu için askeri cenaze töreni düzenlendi.
Hayrabolu ilçesinde yaşayan ve 69 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Naim Gündoğdu için askeri cenaze töreni düzenlendi.