Kıbrıs'da Öldürülen Kadın Zonguldak'ta Defnedildi

Kıbrıs'ta eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi memleketi Zonguldak'da defnedildi.



Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinde iki gün önce ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Burcu Okumuş'un cenazesi, yakınları tarafından memleketi Ereğlideki Bozhane Camisi'ne getirildi.



Burada kılınan cenaze namazının ardından Okumuş'un cenazesi, şehir mezarlığında toprağa verildi.



Cenaze törenine, AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Zonguldak Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Muharrem Erdem ile Okumuşun yakınları katıldı.



Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinde 18 Nisan'da Burcu Okumuş, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Özgür Okumuş bıçakla yaraladı.



Hastaneye kaldırılan Okumuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.