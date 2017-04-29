Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerine yönelik sınır dışı operasyonlarla ilgili, "Bölücü terör örgütünün ve destekçilerinin gücünü hem şehirlerimizde, hem kırsalda büyük ölçüde kırdık. Cumhuriyet tarihimizde Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından ilk defa sınırlarımız dışında çok kapsamlı operasyonlar yürütüyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) 7. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.



Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genel Kurul'da katılımcılara hitap eden Erdoğan, "Ülkemizde artık kimlerin başka güçlerin emrinde birer ihanet çetesi olarak faaliyet gösterdiği, kimleri Allah rızası yolunda gayret sarf ettiği tüm açıklığı ile ortaya çıkmıştır. Müslümanın aynı delikten tekrar tekrar ısırılmayacağı tavsiyesini aklımızdan çıkarmadan tüm ihanet çetelerinin kökünü kazımakta kararlıyız. Ülkesine ve milletine sadakatle bağlı, İslam aleminin birliği ve beraberliği, tüm insanlığın hayrı için çalışan herkese kapımız da kalbimiz de açıktır. Rabbim bizi sevdiklerimizle haşreylesin. Faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olunmayan duadan Allah'a sığındığımız gibi, Hak ve Halk yolunda harcanmayan güçten, kudretten, imkandan da uzak durmak gerektiğini düşünüyorum. İnşallah sizlerle ülkemizi hem sıkıntılarından kurtaracak, hem de geleceğe hazırlayacağız. 'Önce yol arkadaşı, sonra yol' anlayışı ile İnşallah geleceğe yürüyeceğiz. Asıl bu yolda kimlerle yürüdüğümüze önem veriyoruz. Bu bakımdan TÜMSİAD'ın yol arkadaşlığını kıymetli görüyorum" dedi.



"KENDİ İSTİKLALİNE VE İSTİKBALİNE SAHİP ÇIKAN BU MİLLET BİZİM GURUR KAYNAĞIMIZDIR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da bir kahramanlık destanının yazıldığını anlatarak, "Milletimizin bize verdiği destek şahsımıza değil, bu saldırılar karşısında kendi adına verdiğimiz mücadeleyedir. Ardında da bu mücadeleyi samimiyetle ve kararlılıkla sürdürdüğümüz müddetçe milletimizin desteğinin bizimle olacağından şüphem yok demiştim. Bu sözlerin ardında 3 hafta geçmişti ki Türkiye tarihinin en alçak darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kaldı. 15 Temmuz gecesi kendi halkına, kendi devletine silah çeken bu FETÖ ihanet çetesi mensuplarına milletimizle beraber çıktık. Son yıllardaki en büyük imtihanımızı o gece verdik. Hamdolsun milletimiz bizim nezdimizde kendi istiklaline bir kez daha sahip çıktı. Kendi istiklaline ve istikbaline sahip çıkan bu millet bizim gurur kaynağımızdır. Bizleri bu aziz millete hizmetkar kıldığın için ne kadar hamd etsek azdır. Yaklaşık 9.5 ay önce bu milleti esir edebileceklerini, bu ülkeye diz çöktürebileceklerini sananlar, bugün geleceğin Türkiye'sinin inşası yolunda atılan adımları çaresizce izliyor. Çünkü bu millet kendi İstiklal Marşında olduğu gibi 'arkadaş yurdunu alçakları uğratma sakın' . Bu millet o gece bunu sözde bırakmadı. Ne yaptı gerçeğini ortaya koydu. Gövdesini tankın ortasına koydu, F 16'ların altına koydu. Onlar o gün şehadete yürüdüler. O gün yılmadılar, birlikte yürüdüler. Dünyada bunun eşi benzeri yok. Darbe girişiminden bu güne yaşadıklarımız bir başka dönemde olsa, onlarca yıla ancak sığdırabilecek gelişmeleri ifade ediyor. Böylesine köklü değişimleri hayata geçiriyor, cesur adımlar atıyoruz" dedi.



"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESİYORUZ"



"Terör örgütlerine karşı tarihimizin en büyük başarılarını elde ediyoruz" diyen Erdoğan, Türkiye'nin sınırdışı operasyonlarına değinerek, şunları söyledi:



"FETÖ'nün devletten, iş dünyasında, sivil toplum hayatımızdan sökülüp atılması yolunda önemli uygulamalar gerçekleştirdik. Bu bitmedi. Bu vücudumuzdaki öyle bir virüs ki metastaz yaptı. Bunun tamamen temizlenmesi gerekiyor. Silahlı Kuvvetlerimiz, polis teşkilatımız, devletin tüm kurumları, her yerden temizlenmesi gerekiyor. 'İnlerine gireceğiz' demiştim. İnlerine girdik ama bitmedi. İn çok. Aynı şekilde PKK'nın da inlerine girdik giriyoruz. Şu anda askerimiz, polisimiz dağlarda. 200 metre yerin dibine kuyu açmak suretiyle, şehrin altında yeni şehirler kurmak suretiyle, oralarda kendilerini ve lojistik malzeme barındıracak imkanları kurmuşlar. Şimdi bizim askerimiz, polisimiz hep birlikte yerin altında da bunlarla adeta savaşıyorlar. Burada durmadık. Sınırın ötesinde PYD ile YPG ile kimlerin desteği ile oralardan saldırıyorlar. Oraları da onlara mezar ediyoruz. Yine durmak yok. Biz bundan sonra birilerinden gelecek desteklerle değil, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz demiştik. Kendimiz kesiyoruz. Biz hep şuna inandık. Fetih yakındır dedik. İnşallah buna inanarak yola devam ediyoruz. Fethin yakın olduğuna inananlar, bir şeye daha inanırlar. Yardım sadece Allah'tandır. Bölücü terör örgütünün ve destekçilerinin gücünü hem şehirlerimizde, hem kırsalda büyük ölçüde kırdık. Cumhuriyet tarihimizde Kıbrıs Barış Harekatı ardından ilk defa sınırlarımız dışında çok kapsamlı operasyonlar yürütüyoruz."



(Selim Bayraktar/İHA)