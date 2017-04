Başrolünü Haldun Dormen'in oynadığı Moliere'in ölümsüz eseri Kibarlık Budalası 8. yılında seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.



17. yüzyıl Fransa'sında, cahil, saf ama çok zengin bir adam olan Mösyö Jourdain'in bir tek amacı vardır: Asilzade olmak... Bunu gerçekleştirebilmek için her şeyi göze alır, anlamlı-anlamsız, yararlı-yararsız ama mutlaka masraflı her çabayı gösterir. Gülünç duruma düşer, alay konusu olur ama hiç yılmaz. Hedefi bellidir: Soylu sınıfa girebilmek, soylu bir Markiz'i baştan çıkarabilmek için her şeyi yapmak ve biricik kızını da mutlaka bir "soylu" ile evlendirmek. Oysa kızı bir başka gence aşıktır. Moilere, yarattığı bu olağanüstü tiplemenin etrafını, onu sömürmeye çalışan Kont, ayakları yere basan karısı, sağduyunun ve samimiyetin temsilcileri hizmetçi ve uşak ile bir dantel gibi örer. Neredeyse her sözcük komik ve her durum gülünçtür oyunda. Türk Tiyatrosu'nun büyük ustası Haldun Dormen'in, yıllar sonra yeniden sahnelere döndüğü Kibarlık Budalası'nın uyarlamasını İpek Kadılar yaptı.



Hakan Altıner'in sahneye koyduğu oyunun koreografisi Mikel N. Vidhi, Kostüm Tasarımı Türkan Kafadar, Dekor Tasarımı Gizem Gürsel – Sedef Kermen, Işık Tasarımı Cengiz Özdemir 'e ait; Haldun Dormen, Göksel Kortay, Hakan Altıner, Damla Cercisoğlu, Efe Yeşilay, Anıl Yülek, Caner Tör, Reyhan Aydınsel ve Işık Selin Kuyumcu rol alıyorlar.



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Feyziye Mektepleri Vakfı Nişantaşı Kampüsü



Mekan Adresi : Teşvikiye Caddesi, No: 6



Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Kibarlık Budalası



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır