Kibar: Büyümenin Süreceğine İnanıyoruz
Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, referandumdan çıkan kararın ülke için iyiliklere vesile olması temennisinde bulunarak, "Türkiye'nin daha da güçlü bir birlik ve beraberlik içinde bundan sonra da her alanda büyümesini sürdüreceğine yürekten inanıyoruz" açıklamasında bulundu.
Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, referandum dan çıkan kararın ülke için iyiliklere vesile olması temennisinde bulunarak, "Türkiye'nin daha da güçlü bir birlik ve beraberlik içinde bundan sonra da her alanda büyümesini sürdüreceğine yürekten inanıyoruz" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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