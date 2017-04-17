Kibar: Büyümenin Süreceğine İnanıyoruz

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, referandum dan çıkan kararın ülke için iyiliklere vesile olması temennisinde bulunarak, "Türkiye'nin daha da güçlü bir birlik ve beraberlik içinde bundan sonra da her alanda büyümesini sürdüreceğine yürekten inanıyoruz" açıklamasında bulundu.