Khloe Kardashian Eşofmanın Altına Topuklu Çizme Giyerek Yine Olay Yarattı

Kim Kardashian'ın kardeşi Khloe Kardashian, giydiği eşofman takımıyla bile olay olmayı başardı. 32 yaşındaki Khloe Kardashian geçtiğimiz gün kendi markasının Los Angeles'taki mağazasını ziyarete gitti. Uzun kollu üst ve alt takımdan oluşan eşofmanında hiçbir dekolte yoktu, ancak ayakkabıları dikkatlerden kaçmadı.

SPOR KIYAFETLERİ BİLE OLAY YARATTI

İnce ve yüksek topuklu fantezi botları eşofmanla harmanlayan Khloe Kardashian'ın kombini herkesin dikkatini çekti. Seçtiği kıyafet her ne kadar spor da olsa, vücudunun tüm kıvrımlarını ortaya çıkardığı için yine magazin basınında manşet oldu.



DAHA ÖNCE DE ESOFMANININ ALTINA DANTEL TRANSPARAN TULUM GİYMİŞTİ

Khloe Kardashian geçtiğimiz günlerde de yine siyah bir eşofman takımıyla görünülenmişti ancak içine dantel transparan bir tulum giymişti. Fantezi ve spor giyimi harmanlamasıyla ünlenen Khloe Kardashian bu kombinin altına düz terlik giymeyi tercih etmişti.















