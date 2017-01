Khloe Kardashian Soruya Cevap Vermeyince Balık Gözünü Mideye İndirdi

Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan 'The Late Late Show With James Corden' programına katılan Khloe Kardashian, şovun bir parçası olan 'Dök içini ya da doldur içini' (Spill Your Guts Or Fill Your Guts) soru cevap oyununu oynadı. Şovun sunucusu ile birlikte yemek masasında oturan 32 yaşındaki Kardashian'a, sunucu Corden bazı kişisel sorular soracağını, bu sorulara ya içtenlikle cevap vermesini ya da masada bulunan tiksindirici şeylerden yemesi gerektiğini belirtti.

O.J. SİMPSON SORUSUNA CEVAP VERMEK İSTEMEDİ

12 Ocak'ta ilk bölümü yayınlanan 'Revenge Body With Khloe Kardashian' adlı programının tanıtımı için Corden'in şovuna katılan Khloe'ye, 38 yaşındaki sunucu eğlenceli bir kumpas kurdu. Soru cevap oyununa aldığı güzel konuğu için balık gözünü seçen Corden, Khloe'den soracağı soruya yanıt vermesini aksi halde 'balık gözü'nü mideye indirmesini istedi. Ünlü sunucu daha sonra da Khloe'ye, "Cinayetleri O.J. Simpson'ın işlediğini düşünüyor musun? sorusunu yöneltti. Khloe'nin, 2003 yılında ölen babası Robert Kardashian'ın, O.J. Simpson'un savunma avukatı ve yakın arkadaşı olması sebebiyle, kendisine böyle bir soru sorulması karşısında güldükten sonra cevap vermekten kaçındı.

SORUYA CEVAP VERMEYİNCE BALIK GÖZÜNÜ AĞZINA ATTI

Sorulan soruya cevap vermediği için balık gözünü yemek zorunda kalan Khloe önce gözü parmaklarının arasına aldı. Güzel yıldız, parmaklarının arasında duran balık gözüne bakarak iki kez bağırdıktan sonra sunucunun kahkahaları eşliğinde gözü, ağzına attı ardından da üzerine su içti. Khloe Kardashian ayrıca, erkek kardeşi Rob Kardashian ve nişanlısı Blac Chyna'nın yaptıkları televizyon şovunu izlemediğini, üvey kardeşi Brody Jenner'in sunuculuk yaptığı talk şovun varlığından dahi haberi olmadığını itiraf etti.