Khloé Kardashian'ın pozlarını kapak yapan dergi dağıtım rekoru kırdı



İstanbul, 14 Nisan (DHA)'Dünyada en çok izlenen Amerikan TV reality şovu 'Keeping up with the Kardashians'da kızkardeşleri ile birlikte oynayan 32 yaşındaki Khloé Kardashian, 'Blue Jean terapisi' başlığıyla tanıttığı yeni pantolonunu marka olarak kaydettirdi.



'Kendimi hiç şişman görmedim' diyerek kameralar karşısına geçen ünlü TV yıldızının 2009 yılında evlendiği NBA basketbol yıldızı Lamar Odom'dan 2013 yılında boşandıktan sonra 18 kilodan fazla zayıfladığı öğrenildi. 26 yaşındaki Kanadalı basketbolcu Tristan Thompson ile aşk hayatı yaşayan Khloé, elbise satıcılarının ilgisinden utandığını saklamadı.



Londra'daki metro istasyonlarının giriş ve çıkışlarını renklendiren bedava dağıtılan Evening Standard gazetesinin eki ES, üç gündür ek baskı yapıyor.Dergi özel olarak gazete paketlerinin üzerinde sergileniyor.