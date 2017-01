Khk Kapsamında Görevlendirmeler

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirilen Siirt Belediyesi, kasap ve et marketlerinde denetim yaptı.



Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri tarafından kasaplara yönelik kaçak et denetimi yapıldı.



Siirt Belediyesi Başkan Yardımcısı Yener Tanık'ın başkanlığında oluşan ekipler, Aydınlar, Sakıp Beygo, Helvacılar Çarşısı ve Güres Caddesinde bulunan kasaplar denetlendi.



Denetimlerde, iş yerlerinin ruhsat ve sağlık yönünden görülen aksaklıkların giderilmesi için uyarılarda bulunuldu.



Tanık, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Belediye ekiplerimiz, ruhsat uygulamalarının ardından kaçak et kontrol denetimini de sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan mezbahane harici kesilmiş, kalitesi belli olmayan kontrolden geçmemiş ve damgasız etleri almamalarını istiyoruz. Kaçak etle ilgili şikayetlerini 223 22 60 numaralı telefona veya 0535 016 0544 numaralı WhatshApp iletişim hattına bildirmelerini istiyoruz."



Zabıta denetim ekiplerinin önümüzdeki günlerde denetimlerini sürdürecekleri bildirildi.