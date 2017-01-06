Khk Kapsamında Görevlendirmeler

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirilen Siirt Belediyesi, muhtarlarla ilk toplantıda bir araya geldi.



Siirt Belediye Meclisi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşma yapan (KHK) kapsamında Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, mahallelerde yaşanan sorunların giderilmesine yönelik muhtarlarla çözüm toplantılarını düzenleme kararı aldıklarını söyledi.





Bu toplantıların ilkini gerçekleştirdiklerini kaydeden Taşkın, "Bu toplantılarda muhtarlar, kendi mahallelerinde yaşanan sorunları dile getirecek ve sorunların çözümüne yönelik, acil, orta ve uzun vadede yapılacak çalışma ve hizmetlerin belirlenmesi konusunda görüşlerini dile getirecek." dedi.





Muhtarlar toplantıda mahallelerinde yaşanan sorunları, sorunların çözümüne yönelik görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi.





Toplantıya, Siirt Belediye başkan yardımcıları Yener Tanık, Zekeriya Butur, Gülal Aygün, birim amirleri ve muhtarlar katıldı.