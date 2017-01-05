Khk Kapsamında Görevlendirme Yapılan Belediyeler

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirilen Siirt Belediyesi, okul bahçelerinin düzenlenmesi için çalışma yapıyor.



Okul ziyaretleri kapsamında 14 Eylül Ortaokulunu ziyaret eden Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Butur, okul bahçelerinin daha güzel bir görünüme kavuşması için Belediye olarak her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.



Burada yetkililerden bilgi alan Butur, bahçedeki beton yığınlarının belediye imkanlarıyla temizleneceğini belirtti.



Butur, Belediye olarak eğitime büyük önem verdiklerini, öğrencilerin en güzel ortamlarda eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmeleri için gerekli hizmetleri yapacaklarını sözlerine ekledi.