Khk ile Sivas'ta 1 Vakıf Kapatıldı

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Sivas'ta bir vakıf kapatılırken, 21 kişi görevine iade edildi.



OHAL kapsamında yayımlanan 689 kararname ile Sivas İkbal Eğitim Kültür Sağlık Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kapatıldı. Kararname kapsamında 1 memur görevinden ihraç edilirken, 21 kamu personeli de görevine iade edildi. - SİVAS