Khk ile Satışı İptal Edildi
Bolu'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında denetim kayyumu atanan Highway Alışveriş Merkezi'nin satışının durdurulup, TMSF tarafından el konulduğu açıklandı.
Bolu'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında denetim kayyumu atanan Highway Alışveriş Merkezi'nin satışının durdurulup, TMSF tarafından el konulduğu açıklandı.
Kaynak: Dunya.com
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