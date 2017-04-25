Khk ile Kapatılan Kolejin Çalışanları Fetö'den Gözaltına Alındı

Kayseri'de KHK ile kapatılan Akansu Koleji çalışanlarına yönelik 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nebağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan KHK ile kapatılan Akansu Koleji çalışanları ve bu şahıslarla birlikte hareket ettikleri belirlenen 20 kişi için gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.



Gözaltı kararının ardından 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ve operasyonlarda N.Ş., S.Y., Ö.I., S.C., Ö.K., S.Y., H.Ş., M.C., S.A., P.S., M.S., A.A., M.A.K., F.Ö., P.Ş. ve T.Ö.'nün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.



Haklarında gözaltı kararı bulunan ve firarda olan 4 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi. - KAYSERİ