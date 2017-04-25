KHK ile kapatılan kolejin çalışanları FETÖ'den gözaltına alındı

5 ilde yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı



KAYSERİ - Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Akansu Koleji çalışanlarına yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken 4 kişi aranıyor.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan KHK ile kapatılan Akansu Koleji çalışanları ve bu şahıslarla birlikte hareket ettikleri belirlenen 20 kişi için gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Gözaltı kararının ardından 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ve operasyonlarda N.Ş., S.Y., Ö.I., S.C., Ö.K., S.Y., H.Ş., M.C., S.A., P.S., M.S., A.A., M.A.K., F.Ö., P.Ş. ve T.Ö.'nün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan ve firarda olan 4 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.