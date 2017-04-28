Khk ile Kapatılan Kolejin 13 Öğretmeni Tutuklandı

Kayseri'de KHK ile kapatılan Akansu Koleji çalışanlarına yönelik 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nebağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan KHK ile kapatılan Akansu Koleji çalışanları ve bu şahıslarla birlikte hareket ettikleri belirlenen 20 kişi için gözaltı kararı çıkarılmıştı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 kişi haklarındaki işlemin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. - KAYSERİ