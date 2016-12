Khk ile Görevlendirme Yapılan Belediyeler

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Erciş Belediyesine yeni alınan 17 iş makinesi, düzenlenen törenle hizmete başladı.



Erciş Belediyesi Makine İkmal ve Bakım Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Erciş Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, devlet kaynaklı teminlerle hizmete devam edeceklerini söyledi.



Türkiye Cumhuriyeti hazinesinden mahalli idarelere katkı olarak gelen paylardan aldıkları bu araçları kullanıma sunduklarını ifade eden Yaşar, şöyle konuştu:



"Bu araçların tamamı devletin kaynaklarıyla temin edilmiştir. Mahalli idarelerin asıl gayesi hizmettir, vatandaşa hizmettir. Siyaset demokrasilerin temelidir. Düşünceler, farklı renkler demokrasilerin temelidir. Teröre bulaşmadığı sürece herkes her türlü siyasi düşünceyi ifade edebilir, siyasal örgütlenmeye gidebilir. Bu konuda kamu hizmetini sunmaya talip olabilir. Ancak mahalli idarelerin bu konuda farklılığı var. Mahalli idareler en temel hizmet birimleridir. Mahalli idarelerde göreve geldikten sonra siyasi düşünceniz ve fikriniz bir tarafta kalır. Yapacağınız bir şey vardır. O da vatandaşın çöpünü toplamak, hayatını kolaylaştırmak, karla mücadele etmek ve yol yapmaktır. Bizler de 11 Eylül'den bu yana bu düsturla çalışıyoruz. Devlet hazinesinden temin ettiğimiz kaynaklarla hemşehrilerimize hizmet sunmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl Erciş için 2016 yılından çok daha güzel olacak. Çünkü çok güzel projeler hazırladık. 18 projemiz şu anda kaynaklarıyla tedarik edilmek suretiyle hazır."



Kış mevsiminin bitmesiyle Eciş'i adeta bir şantiyeye çevireceklerini kaydeden Mehmet Şirin Yaşar, her türlü siyasi duygu ve düşünceden uzak şekilde sadece Erciş halkının yıllardır beklediği hizmeti kendilerine sunacaklarını vurguladı.



Yaşar, "Erciş'in eksikleri ve sıkıntılarını biliyoruz. Güçlü bir kadromuz var. Allah'ın izniyle bu kadroyla Erciş'e hak ettiği bütün hizmetleri sunacağız. Bugün burada Erciş halkının hizmetine sunduğumuz araçların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bütün çalışma arkadaşlarıma bu dönem karla mücadelede gösterdikleri fedakarca çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Erciş halkı da her şeyin en güzeline layık." diye konuştu.



Kurdele kesilmesinin ardından 6 milyon 50 bin liraya alınan 7 damperli kamyon, ekskavatör, loder, yükleyici, greyder, silindir, 2 kamyonet, 2 ticari araç ve pikap hizmete alındı.



Kurban kesilmesi ve yapılan duaların ardından yeni araçların halka tanıtılması amacıyla ilçede tur atıldı.



Törene, İlçe Garnizon Komutanı Albay Murat Yalbır, Belediye Başkan yardımcıları Cuma Şahin ve Nejdet Kahraman, kurum amirleri, belediye personeli ile çok sayıda davetli katıldı.