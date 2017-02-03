Khk ile Belediyelere Yapılan Görevlendirme

İçişleri Bakanlığı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı toplu taşıma araçlarında kullanılan ücretsiz kart vizelerinin güncellenmesi için son başvuru tarihi 28 Şubat'ta olduğu bildirildi.





Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, toplu taşıma araçlarında ücretsiz kart sahibi olan vatandaşların kartlarını güncellemeleri gerektiği belirtildi.





Konuyla ilgili Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan ücretsiz kartların vize işlemlerinin yapılması için vatandaşlarımızın en geç 28 Şubat'a kadar Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüze başvuru yapılması gerekmektedir. 28 Şubat'a kadar ücretsiz kartlarını güncellemeyen vatandaşlarımızın kartları 1 Mart 2017'de iptal edilecektir. Kart güncellemeleri Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak yapılacaktır. Zamanında güncelleme yapmayan ve kartları iptal olan vatandaşlarımız ulaşım hizmetlerinden kartlarını ücretli bir şekilde temin edebilecekler." denildi.





Vatandaşların mağdur olmaması ve yığılma yaşanmaması için güncellemelerin son güne bırakılmaması gerektiğine dikkat çekildi.