Khk ile Belediyelere Yapılan Görevlendirme

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesine, mini ekskavatör hibe edildi.



Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Yener Tanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediyeler Birliğinden Siirt Belediyesine mini ekskavatör hibe edildiğini söyledi.



Daha önce Siirt Belediyesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir cenaze aracı, 2 süpürge makinesi ve bir kamyon hibe edildiğini ifade eden Başkan Vekili Tanık, şöyle konuştu:



"Daha önce büyük loderlerimizi böyle alanlara soktuğumuzda mezarlarımıza zarar verebilecek düzeydeydi. Mini ekskavatörümüz sayesinde mezarlıklarda çok büyük alan kaplamadan, kazılması gereken yerleri kazıp vatandaşlarımıza bu manada mezarlıklar müdürlüğüne bu aracı tahsis ettik. Bunun yanı sıra kenar Mahallerimizde yollarımız, sokaklarımız dardır. Bu manada oralarda oluşabilecek altyapı ve üst yapıdaki arızaların çalışmasında bize yardımcı olması için aldık. Buna vesile olan Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'a ve Belediyeler Birliğine teşekkür ediyor, ilimize hayırlı olmasını diliyorum."