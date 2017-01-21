Khk ile Belediyelere Yapılan Görevlendirme

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi tarafından organize edilen "Hayırsız Evlat" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.



Yönetmenliğini Eren Özcan'ın yaptığı ve uyuşturucu bağımlısı bir gencin ailesi ve toplumla ilişkilerinin anlatıldığı "Hayırsız Evlat" adlı oyunda Gökhan Dündar, Zehra Kanık, Muhdi Tarhan, Esma Abbasioğlu, Soner Yılmaz ve Eren Özcan rol aldı.



Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda sahnelenen oyun, tiyatroseverlerden büyük beğeni aldı.



Oyun bitiminde tiyatro ekibini kutlayan Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, "Belediyecilik sadece çöp toplamak, su getirmek değildir, Belediyecilik aynı zamanda kültür hizmetleridir. Belediyemizin bu hizmetinden dolayı tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Ayrıca rol alan oyunculara da teşekkür ediyorum." dedi.



KHK kapsamında Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın ise, belediyenin ilk etkinliğiyle vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.



Salonu doldurup, ilgi gösteren bütün vatandaşlara teşekkür eden Taşkın, "Bu tür etkinliklerimizle Siirtli hemşehrilerimizle buluşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Tiyatroyu izleyen vatandaşlardan Nevzat Özdemir de, oyunu çok beğendiklerini aktararak, bu tür aktivitelerin devamlı olmasını istediklerini, belediye ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini kaydetti.



Öte yandan oyunu izleyen işitme engellilere, oyun sırasında sahne köşesinde duran İşitme Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı Zübeyr Özdemir konuşmaları tercüme etti.



Oyunu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, Belediye Başkan yardımcıları Zekeriya Butur, Yener Tanık ve Gülal Aygün, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş izledi.