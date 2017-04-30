Khk İla Antalya'da 3 Dernek Kapatıldı, 58 Kamu Görevlisi Meslekten İhraç Edildi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Antalya'da 3 dernek kapatılırken, aralarında hakim adayı ve profesörlerinde bulunduğu 58 kamu görevlisi meslekten ihraç edildi. KHK ile 4 kişide görevine iade edildi.



KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan Antalya ve ilçelerinde 3 dernek ile özel bir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğini kapatıldı. Aralarında profesör, doçent, hakim adayı, psikolog, icra müdürü, teğmen ve müezzin ve vaizlerinde bulunduğu 58 kamu görevlisi meslekten ihraç edildi.



Görevden ihraçlar



Akdeniz Üniversitesinde 2'si Profesör, 3'ü doçent 17 kişi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden 1 memur, Sahil Güvenlik Komutanlığı Antalya Grup Komutanlığından 1 Teğmen, 1 Astsubay Başçavuş, 1 Astsubay Üst Çavuş 3 kişi, Antalya Adliyesi'nden 2, Alanya Adliyesi'nden 1 Hakim adayı, Antalya Adliyesi'nden 1'i icra müdürü, 1'i psikolog, 7'si zabıt katibi 10 kişi, Antalya L ve E tipi cezaevlerinden 3 infaz koruma memuru, Alanya Adliyesi'nden 7 zabıt katibi, Alanya L tipi cezaevinden 1 infaz koruma memuru, Antalya Müftülüğünden müezzin ve vaizlerin bulunduğu 5 kişi, Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünde 1 mimar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden 1 işçi, Gümrük ve Ticaret il müdürlüğünden 1'i veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 1'i güvenlik görevlisi 2 kişi, Alanya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden 1 öğretmen, İl Sağlık Müdürlüğünden 1 doktor, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme İl Müdürlüğünde 1 mühendis



Kapatılan Dernek ve Sağlık kuruluşu



Antalya merkezde bulunan Katre Kadınlar Derneği ile Alanya ilçesinde bulunan Gönüller Kavşağı Derneği ve Kaş ilçesinde bulunan Kalkan İşadamları Derneği kapatıldı. Alanya ilçesinde bulunan Özel Sinanoğlu Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'de kapatılan sağlık kuruluşları arasında yer Baldı.



Göreve iade



Antalya İl Müftülüğünde 2 imam hatip, Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde 1 mühendis, İl Sağlık Müdürlüğünde 1 ebe göreve iade edildi. - ANTALYA