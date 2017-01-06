Khk Gereği Görevlendirme Yapılan Belediyeler

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Cumali Atilla'yı ziyaret etti.



Cahan beraberinde eşi Halime Cahan ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ufuk Uğur ile birlikte Atilla'yı makamında ziyaret etti.



Atilla, ziyaret nedeniyle Cahan'a teşekkür ederken, Cahan ise Atilla'ya çalışmalarında başarılar diledi.



Görüşmede Atilla ve Cahan, belediye hizmetlerine ilişkin görüş alış verişinde bulundu.