Khk Gereği Görevlendirme Yapılan Belediyeler

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında kapalı alanlara yerleşen karasinek ve sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması yapıyor.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Faysal Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, ilaçlama çalışması için 16 ekibin görevlendirildiğini söyledi.



İlçelerde kışlak ilaçlama çalışmasını bitirdiklerini dile getiren Hatipoğlu, merkez ilçelere yönelik çalışmaların sürdüğünü, kırsalda genellikle hayvan barınakları ve ahırlarda ilaçlama yapıldığını belirtti.



Şehir merkezinde bodrumların, rögar kapaklarının ve kanalizasyonların ilaçlanmasına başladıklarını ifade eden Hatipoğlu, tatarcık sineğinin sebep olduğu şark çıbanı ile mücadele için ayrı bir ekip oluşturulduğunu, 12 ay boyunca tüm ilçelerde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.