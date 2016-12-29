Khk Gereği Görevlendirme Yapılan Belediyeler

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği görevlendirilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.



Atilla, DİSKİ Genel Müdürü Ahmet Karadağ, Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Fırat Tutşi ve Sadık Elelçi, Yönetim Kurulu Üyeleri Vehbi Yakışır ile Cevat Ekinci ile görüştü.



Görüşmede, kentin altyapı çalışmaları ve 2017 projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



Atilla, daha sonra DİSKİ Genel Müdürlüğü personeliyle bir süre sohbet etti.