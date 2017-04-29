Khk'da Milli Savunmaya İlişkin Düzenlemeler

Kamu imkan ve kaynaklarını, terör örgütlerini desteklemeye yönelik kullanan veya kullandıranların yanı sıra bu örgütlerin propagandasını yapanların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilişikleri kesilecek.



690 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun hükmünde kararnameyle milli savunmaya yönelik de birtakım düzenlemeler yapıldı.



TSK Disiplin Kanunu'nda yapılan eklemeyle silahlı kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizliklere "Terör örgütüyle ilişkisi olmak" sebebi de eklendi. Buna göre, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olanların, bu örgütlere yardım edenlerin, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan veya kullandıranlarla, bu örgütlerin propagandasını yapanların Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilecek.



TSK Personel Kanunu'ndaki değişikle de pilot olmaya yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre, herhangi bir nedenle TSK'dan ayrılan veya ilis¸igˆi kesilenlerle ticari pilot lisansı ya da havayolu nakliye pilotu lisansına sahip en az 1000 saat uc¸us¸u bulunan digˆer sınıflardaki subaylardan istekliler, uc¸us¸ ic¸in gerekli s¸artları sagˆlamaları ve bas¸vurularının uygun go¨ru¨lmesi halinde ilgili kuvvet komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile 31 Aralık 2017'ye kadar yeniden subay nasbedilerek TSK'da pilot olarak go¨revlendirilebilecek.



Bakanlık ve ilgili kuruluşlarda görev alacakların güvenlik soruşturmaları



Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun'da yapılan düzenleme kapsamında bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görev alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hizmetleri Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılacak.



Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda ise ikramiyelerle ilgili bölümde düzenlemeye gidildi. Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri ile yardım talep edilmesi halinde kaçakçılıkla mücadele görevi verilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline de belirlenen usul ve esaslara göre ikramiye ödenecek.