Kgf İçin Bazı Öneriler..
Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu yazdı.
Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu yazdı.. KGS sistemini kalıcı kılma ve daha uzun ömürlü olarak amacına uygun hale getirme adına bazı önerilerimiz var...
Kaynak: Dunya.com
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