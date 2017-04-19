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Kgf İçin Bazı Öneriler..
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Kgf İçin Bazı Öneriler..

Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu yazdı.

Kgf İçin Bazı Öneriler..

Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu yazdı.. KGS sistemini kalıcı kılma ve daha uzun ömürlü olarak amacına uygun hale getirme adına bazı önerilerimiz var...

Kaynak: Dunya.com

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Kartlı Geçiş Sistemi, Kgs