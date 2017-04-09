Kgc'den Vali Vekili Karadeniz'e Ziyaret

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Yönetim Kurulu üyeleri, Vali Vekili Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.



Karadeniz, basın açısından bazı bölgelerde yaşanan sorun ve olumsuzlukları, Kastamonu'da görmediğini belirtti.



Bu durumun Kastamonu açısından büyük bir şans olduğunu dile getiren Karadeniz şunları söyledi:



"Bazen olabilir, bir yerlerde hizmetlerde aksama olabilir, bunu biz göremeyebiliriz. İşte o noktada bizim gözümüz, Kastamonu basını olacak. Bunu da Kastamonu basınından beklerim. Biz, işleyişin karar aşamasındayız. Kararın uygulanması sürecinde vatandaşa yansıyan bir çıktısı var. İşte o çıktı da Kastamonu basını bizim gözümüz olacak. Zaman zaman Kastamonu basını ile bir araya gelmek isterim."



Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz da ziyarette cemiyet çalışmaları hakkında bilgi verdi.