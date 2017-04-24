Kfc, Uzaya Hamburger Gönderiyor

Kentucky Fried Chicken, yeni çıkardığı hamburgeri olan baharatlı Zinger'i uzaya fırlatacağını duyurdu.



Ünlü fast-food tavuk zinciri Kentucky Friend Chicken, "Gezegenler arası bir pazarlama stratejisi" benimseyerek, yeni hamburgeri olan Zinger'i uzaya gönderecek.



Neden uzaya gönderildiği henüz bilinmeyen kampanyada, fast-food devinin logolarında yer alan "Kolonel" lakaplı kurucunun benzeri olan Hollywood'lu aktör Rob Lowe görev aldı. Kolonel Sanders olarak bilinen markanın kurucusu, reklam kampanyası dahilinde yaptığı konuşmada akıllara Amerikan Başkanı Kennedy'nin tarihi 1962 konuşmasını getirse de bu konuşmada hamburgerle alakalı bir şey söylenmiyor.



KFC'nin Amerika başkanı Kevin Hochman yaptığı basın açıklamasında "Uzaya tavuklu hamburgeri nasıl göndereceğimiz konusunda benim bir fikrim yok fakat eminim pazarlama ekibimizin vardır" diye konuştu.



Uzaya çıkacak hamburger için büyük ihtimalle işin içinde olan Jeff Bezos ya da Elon Musk'a başvurulacak. Deneme Haziran ayında gerçekleştirilecek.