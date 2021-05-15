Kezzo ft. Defkhan - Olduramadım sözleri! 'Olduramadım' rap şarkı sözleri nelerdir?

Kezzo ve Defkhan'ın birlikte söyledikleri Olduramadım şarkısı oldukça beğeni topladı. Dün çıkan şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Kezzo ft. Defkhan - Olduramadım sözleri nelerdir? Kezzo & Defkhan - Olduramadım rap sözleri haberimizde.

Kezzo ft. Defkhan - Olduramadım şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

KEZZO FT. DEFKHAN - OLDURAMADIM SÖZLERİ

Kurtarmaz kanunlar gözüm,

cebine akrep var herkesin

İçimse buz tutmuş gözüm,

yakamaz hiçbi' güneş bu közü

Kurtarmaz kanunlar gözüm,

Cebine akrep var herkesin

İçimse buz tutmuş gözüm,

Yakamaz hiçbi' güneş bu közü

Yok, içimde umut yok,

Bi' sonuç somut yok

Akşam cevap yok,

Aynalar sırıtıyor

Meçhule kanıt yok,

Derdim büyük sanki acım küçük mü?

[Nakarat bölümü: Kezzo]

Ne yapsam olduramadım MFÖ bi' yanım diğer yanım Karaca Cem gibi

Bir ceviz ağacıyım ormanında elimden akar aşkım sel gibi

Ne yapsam olduramadım MFÖ bi' yanım diğer yanım Karaca Cem gibi

Bir ceviz ağacıyım ormanında elimden akar aşkım sel gibi

[Kısım 2: Defkhan]

Düşer kolların yere

Gördün olmuyor, git yeniden dene

Seni yenebilecek tek kişi

Hepsini serecek yere silebilecek

Tek seferde kederde bul derdini

Dermanını men her yürekte var yoksul bi' çocuk

Anılar içinde üşüyorum moruk

Gün olur geri gelir hepsi belki

Çünkü seçtiğim hayat bu değildi

Senin hükmüne talibim

Ya, baki tek hakim sensin

Beni düştüğüm yerde bırakma

Çünkü gülen şeytan suratlar

Vasıfsız dünya güzel günlerden çalar

Düşün, düşün içinden çıkılmaz tuzak

Senin izlediğin her şey sana çok uzak, çok uzak

Ama ben de bur'dayım

[Nakarat bölümü: Kezzo]

Ne yapsam olduramadım MFÖ bi' yanım diğer yanım Karaca Cem gibi

Bir ceviz ağacıyım ormanında elimden akar aşkım sel gibi

Ne yapsam olduramadım MFÖ bi' yanım diğer yanım Karaca Cem gibi

Bir ceviz ağacıyım ormanında elimden akar aşkım sel gibi

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Kezzo ft. Defkhan - Olduramadım şarkısı 14 Mayıs Cuma günü Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 114 bin izlenme ve 15 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Kezzo & Defkhan

Müzik: Kezzo

Düzenleme: Uğur Öztürk

Mix: Barbaros Göçmen

Mastering: Buğra Kunt

Yönetmen: Serkan Vatansever

Görüntü Yönetmeni: Mithat Adalıoğlu