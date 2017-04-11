Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper'in eşi Kezban Alper'den yeni doğan bebeklere hediye verdi.



Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yıldönümü etkinlikleri sürerken, Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper'in eşi Kezban Alper farklı bir uygulama gerçekleştirdi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasını ziyaret eden Kezban Alper, doğum yapan bayanlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Alper, bebekler ile yakından ilgilenerek kucaklayarak sevdi.



Anneler ile tek tek konuşan Kezban Alper, bebeklerin vatana, millete, devlete hayırlı evlatlar olarak yetişmesi dileklerini iletti.



Kezban Alper, ziyaret ettiği anneler ve bebeklerine şampuan ve bakım seti hediye etti. - ADIYAMAN