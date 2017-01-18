Keykubat Parkı Çalışmaları Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi Şeker Mahallesi'ne yapacağı Kayseri'nin yeni yaşam alanı olacak olan Keykubat Parkı için proje çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda gelinen son noktayla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e bir sunum yapıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in Türkiye'nin en güzel aktivite alanlarından birisi olacağını belirttiği Keykubat Parkı ile ilgili projede son aşamaya gelindi. Eklenen yeniliklerle tadil edilen projenin son durumu Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e sunuldu.



Büyükşehir Belediyesi proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından ihale sürecini başlatarak Keykubat Parkı'na start verecek. 7'den 70'e herkesin görmek isteyeceği bir yaşam merkezi olacak olan Keykubat Parkı'nda; ekstrem sporların yapılabileceği Macerapark, yaşlılar için Kıdemli Yaşam Merkezi, konser ya da şenliklerin yapılabileceği çok amaçlı alanlar, bisiklet ve koşu yolları, farklı bitkilerin yetiştiği Tematik Bahçe, büyükbaş ve küçükbaş hayvan barınakları, dalından koparılarak meyvelerin yenebildiği Meyve Bahçeleri, Ekolojik Tarım Alanları, Seralar, İzcilik Kamp Alanı, spor alanları, seyir terasları, çocuk oyun alanları, mesire alanı gibi sosyal alanlar yer alacak. - KAYSERİ