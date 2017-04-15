İkna, İletişim ve Motivasyon Konuşmacısı Yazar Kevin Hogan ile Türk İşi İkna kitabı Yazarı Erdem Karagöz 15 Nisan. 2017 cumartesi günü Liderlik, Satış,Etkileşim zirvesinde sizlerle buluşuyor.



Tim Maslak Ana Salaonda 1800 iş profesyoneli arasında yerinizi hemen alabilirsiniz. Sadece 5 ve üzeri kurumsal satış yapılmaktadır.



Bireysel Satış çok yakında Biletix üzerinden yapılacaktır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : TİM Maslak Show Center



Mekan Adresi : Büyükdere Caddesi Derbent Mevkii (Darüşşafaka Kampüsü Yanı)



Başlangıç Saati : 15.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Kevin Hogan Erdem Karagöz Liderlik, Satış, Etkileşim Zirvesi



Tür : Zirve



Ücretlimi? : Hayır