Kestiği Ağacın Altında Kaldı

Bursa'da kestiği dut ağacının altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.



Olay, Osmangazi'nin Nilüfer Mahallesi'nde meydana geldi. 76 yaşındaki İsmet Şenyüz, iki gün evvel arkadaşı İsmail Hancıoğlu'a ait dut ağacını kesmek üzere kayınbiraderi Sadrettin Fidan ile birlikte tarlaya gitti. Motorlu testereyle dutu kesmeye çalışan İsmet Şenyüz, devrilen ağacın altında kaldı. 112 ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti. - BURSA