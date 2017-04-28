Kestiği Ağacın Altında Can Verdi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.



Olay Korkuteli'nin Çomaklı Mahallesi Körüntepe mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman işçisi Mustafa Karasakallı'nın (35) motorlu testere ile kestiği ağaç üzerine devrildi. Çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Karasakallı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karasakallı'nın cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.



(Adem Durmaz /İHA)