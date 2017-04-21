Kestel Aktarma Merkezi Açılıyor

Bursa'da Kestel Aktarma Merkezi cumartesi (yarın) günü açılıyor.



BURULAŞ ile sözleşmeli çalışan ve Arabayatağı istasyonuna kadar hizmet veren D13, D13/A, D14, D15, D16, D16/A, D17, D18, D19, D20, D21 ve D22 hatlarının son durağı 22 Nisan Cumartesi gününden itibaren Kestel Aktarma Merkezi olacak. D11 Göçmen Konutları ve 2/K Kestel TOKİ hatlarında çalışan araçlar ise yine eski güzergahlarında hizmet vermeye devam edecekler.



Ayrıca Doğu Garajı'na kadar hizmet veren 501 Yenişehir ve 601 İnegöl hatlarının son durağı da 22 Nisan'dan itibaren Kestel Aktarma Merkezi olacak.



UKOME kararı gereğince İnegöl, Yenişehir ve doğu yönünden gelen bu hatların başlangıç ve bitiş noktası Kestel Aktarma Merkezi olacak şekilde düzenleme yapıldı. Barakfakih Sanayi, Barakfakih Sanayi-Dudaklı, Erdoğan-Seymen-Soğuksu-Sungurpaşa, Ümitalan, Gölbaşı-Gölcük, Ağlaşan-Kayacık-Nüzhetiye, Aksu-Kazancı-Şevketiye, Aksu-Lütfiye, Aksu-Şükraniye- Kozluören-Babasultan, Gözede-Alaçam, Derekızık-Saitabat, Derekızık-Osmaniye-Orhaniye mahallelerinden kalkan araçların son durağı Kestel Aktarma Merkezi olarak belirlendi. - BURSA