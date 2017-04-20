Kestane Zararlısına Karşı 'Gladyatör Böcekler'

YALOVA'nın Çiftlikköy İlçesi Gacık Köyü'nde 2014 yılında, kestane ağaçlarına zarar veren 'gal arısı' ile mücadele amacıyla bu köye kurulan labaratuvarda yetiştirilen, 'gladyatör' adı verilen 'torymusinensis' arıları ilk kez doğal ortamlarında üremeye başladı. Bu böcekler önümüzdeki günlerde doğaya salınacak.



Yalova'ya gemilerle birlikte 2014 yılında getirilen fidelerin üzerinde bulunan ve kestane üretimine zarar veren 'gal arası' ilk kez Çiftlikköy İlçesi'ne bağlı Gacık Köyü'nde görüldü. İtalya, İspanya, Çin ve Yunanistan dahil dünyanın birçok ülkesinde kestane ağaçlarına büyük zarar veren bu arı ile mücadele amacıyla Bursa Orman Bölge Müdürlüğü çalışma başlattı. Aynı yıl köye laboratuvar kurdu. Bölge Müdürlüğü, gerekli bilgilerin edinilmesi için iş birliği yaptıkları İtalya'daki Padova Üniversitesi'ne akademisyenleri gönderdi.



Hazırlanan rapor doğrultusunda İtalya'dan ilk etapta getirilen 5 bin 'gladyatör böcek' Yalova ve Bursa'da 'gal arısı' ile mücadele için doğaya salınacak.



Bursa Orman Bölge Müdürü Arif Can, "Bu zararlıya karşı tüm dünyada şimdiye kadar sadece biyolojik mücadele çalışmaları yapıldı. ve güzel sonuçlar alındı. Zararlının ilk kez görüldüğü Gacık Köyü'nde oluşturulan labarotuvar da kestane gal arısına karşı mücadele amacıyla kullanılan faydalı böceğin üretimi yapılmaktadır" dedi.



- Yalova