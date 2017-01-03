Kestane Kanseriyle Mücadele

İzmir'de kestane kanseri hastalığıyla yapılan mücadelede başarı sağlayan Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, bölgede kestane türünün devamlılığı adına önemli bir başarı sağladı.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) ağaçları hastalıktan korumak maksadıyla tedbirler almaya devam ettiği belirtilerek, vatandaşlarla yürütülen çalışmalarda İzmir'de kestane kanserinin tamamen bertaraf edildiği ve türün devamlılığının sağlandığı kaydedildi.



İzmir'in Ödemiş, Beydağ ve Kiraz ile Manisa'nın Demirci ilçelerinde 3 yıldır yürütülen mücadele kapsamında 680 ağaç hypovirülent uygulaması ile kurtarıldı. Yapılan son kontrollerde ağaçların gövdesinde bulunan yaraların da kapandığı tespit edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, çalışmalara katılan vatandaşlara teşekkür ederek "Vatandaşlarımıza orman varlığının önemini öğretmek maksadıyla seminerler düzenliyoruz. Kestane hastalıklarıyla mücadele de bunlardan biri. 21 ayrı köyden 120 üreticiye eğitimdeki başarılarından dolayı sertifikalarını verdik. Böylece vatandaşlarımız salgın durumunda ilk gözlem ve tespitleri yaparak, orman varlığının korunmasında önemli olan ilk müdahaleyi daha hızlı yapacak." ifadelerini kullandı.