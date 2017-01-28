Kestane Balı" İlaç Gibi Tüketilmeli

Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Genel Sekreteri Cafer Kaba, Türkiye'de bal tüketiminin sadece sabah kahvaltılarından ibaret olduğunu vurgulayarak "Boğaz enfeksiyonları için çok faydalı olan kestane balı, vücut direnç kazansın diye ilaç alıyormuş gibi her gün aynı saatte alınması gerekir." dedi.



Kaba, AA muhabirine, kestane balının, kalite ve bereketinden dolayı Anzer'de üretilen özel balı geride bıraktığını söyledi.



Kestane balı ile ilgili dünyada birçok çalışmanın yapıldığını belirten Kaba, "Bu bal, antioksidan (antibiyotik) özelliği çok yüksek olan bir baldır. Renginin koyuluğu da çok önemlidir. Özellikle kış aylarında maruz kaldığımız öksürük gibi, boğaz enfeksiyonlarındaki etkisi ile bir ilaç oluşu bilimsel olarak kanıtlandı. Bir tek ölüme faydası yok, diğer bütün hastalıklara faydası var."dedi.



Tüketimi ilaç gibi olmalı



Kaba, Türkiye'de bal tüketiminin sadece sabah kahvaltılarında olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



"Kestane balı tüketimi Karadeniz Bölgesinde ve Türkiye'de çok farklı. Sadece kahvaltıda kestane balı yiyoruz. 'Ama doktorlarımız sabah aç karnına, akşam yatmadan önce alın' diyor Bir tatlı kaşığı olmak şartıyla, aynı saatlerde alınmalıdır. Biz Türk insanı ise bunu sabah kahvaltıda tereyağı ile tüketiyoruz. Boğaz enfeksiyonları için çok faydalı olan balı, vücut direnç kazansın diye ilaç alıyormuş gibi her gün aynı saatte alınması gerekir."