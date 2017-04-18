Keşmirlilerin Canlı Kalkan Olarak Kullanılmasına Destek

Hindistan Başsavcısı Mukul Rohtagi, Cammu Keşmir bölgesinde askerlerin, Keşmirlileri canlı kalkan olarak kullanmasını savundu.



Başsavcı Rohtagi, CNN IBN televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Cammu Keşmir'de askerlerin orduya ait aracın önüne Keşmirli bir erkeği bağlayarak canlı kalkan yapmasını "harika bir iş" olarak niteledi.



Genç adamın, aracın önüne bağlanmasının anlık verilmiş bir karar olabileceğini belirten Rohtagi, olayda kimseye zarar gelmediyse "bu harika bir iş" ifadesini kullandı.



Ayrıca Rohtagi, "Koşulları göz önüne aldığınızda bunda yanlış bir şey yok." dedi.



Cenevre Sözleşmesi'nde, insanların canlı kalkan olarak kullanılması savaş suçu olarak kabul ediliyor.



Cammu Keşmir'in Budgam bölgesinde Hint askerlerin, orduya ait bir aracın önüne Keşmirli bir erkeği bağlayarak canlı kalkan olarak kullandığını gösteren video geçen hafta internette hızla yayılmıştı. Videoda, bir Hint askerin "Taş atanlar da aynı kaderi paylaşacak." dediği duyuluyordu.



Budgam'a bağlı Beerwah bölgesinde ikamet edenlerden Ghulam Muhammed Lone, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu son 30 yıldır canlı kalkan olarak kullanıldığımızı gösteren bir gerçek, geçmişte bunları kayda alacak cep telefonumuz yoktu sadece. Bu tarz şeyleri her zaman görüntüleyemezsiniz ancak bunlar her yerde yaşanır." ifadelerini kullanmıştı.



Diğer yandan, Hindistan Ordusu Sözcüsü Albay Rajesh Kalia, videonun içeriğinin doğrulandığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı



Videonun 9 Nisan'da Srinagar'da düzenlenen ara seçimler için bölgeye asker konuşlandırılması sırasında çekildiği ve o sırada internet erişiminin olmadığı öğrenilmişti.



Cammu Keşmir'de, güvenlik güçlerinin, ara seçimlere tepki gösteren kalabalığa ateş açması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti. Güvenlik güçlerinin 8 sivili öldürmesine tepki göstermek için direnişçilerin yaptığı protesto çağrısının ardından okullar ve iş yerleri kapanmıştı. Hükümet güçlerinin, taş atan göstericilere ateş açması sonucu 130'dan fazla kişi de yaralanmıştı.



Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi, şiddet olaylarında yaşamını yitirdi.



Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.