Keşmir'de Çatışma: 5 Ölü

Hindistan'da Keşmir eyaleti tarafından şiddet içerikli videoların paylaşılması üzerine 1 aylık süreyle sosyal medya erişimi engellendi. Bu olayın hemen ardından hükümet ve militanlar arasında çıkan çatışma sonucu 2'si militan 3'ü ordu personeli olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.



Keşmir, yaklaşık 1 yıldır en kanlı dönemini yaşıyor. 8 Temmuz 2016'da Hindistan askeri güçlerinin bir militan olan Burhan Wani'yi öldürmesinin ardından yapılan protestolarda 100'den fazla sivil hayatını kaybederken, 100'lerce kişide yaralanmıştı. Militanlar, gösteriler esnasında askeri güçler ve polislerle çatışmaya girmiş, yaşanan kaosta ülke ekonomisi ve vatandaşlar mağdur olmuştu. Wani'nin ölümünün ardından 4 ay süren kaos sonrası duran olaylar yeniden yaşanmaya başladı. Keşmir'in Hindistan kontrolündeki Srinagar kentinde 9 Nisan'da yapılan ara seçimler ile olaylar yeniden başladı. Militanların liderleri, Srinegar seçim bölgesinde düzenlenen ara seçimlerin boykot edilmesi ve durdurulması için çağrıda bulundu. 9 Nisan'da binlerce protestocu Keşmir'deki Budgam bölgesine girerken, polis ve askeri kuvvetlerin bölgeye gelmesi üzerine çatışma yaşandı. Eyaletin seçim yöneticisi Shantmanu, protestocuların elektronik oy makinelerine zarar verdiklerini ve makineleri çaldıklarını söyledi. Seçimlere yönelik yapılan karşıt gösteriler sırasında Paramiliter güçlerin, saçmalarla protestoculara ateş açması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken birçok kişi yaralanmıştı. Shantmanu, protestocuların oy kullanma noktalarını ateşe vermesi ve molotof kokteylleriyle saldırması sonucu 200'den fazla kişinin yaralandığını belirtti. Hindistan eski Başbakanı Faruk Abdullah ise yaşanan olaylar üzerine yaptığı açıklamada, "Seçimler barışçıl olmalıydı. Hükümet vatandaşlara gelip oy vermeleri için barışçıl bir ortam sağlayamadı" ifadelerini kullanmıştı.



Bölgedeki seçmenin yalnızca yüzde 7'si oy kullanırken, protestolar sırasında 2 okul da yakıldı.



Cemmu ve Keşmir'in Başbakanı Mehbuba Mufti, çatışmaların artmasıyla birlikte, İçişleri Bakanı Rajnath Singh ve Hindistan Başbakanı ile 24 Nisan'da görüşme kararı almıştı. Merkez hükümeti şiddet ve taş yağmurları devam ederken diyalog kurulamayacağını belirtti. Mufti, merkez hükümeti ile görüşmesinden sonra, "Diyalog kurabilmek için ilk olarak bir ortam oluşturmalıyız. Bu çatışma durumunda gerçekleştirilemez. Bir taraf taş atarken bir taraf ateş açarken bir diyalog kurabilmek mümkün değil" açıklamalarında bulundu.



"Cemmu ve Keşmir'de yönetim, kalkınma, iletişim nasıl mümkün olur diye tartıştık" diyen Mufti, Cammu ve Keşmir'deki durumun değişeceğini ve iyileşeceğini belirterek, "Durumlar normale döndükten sonra, görüşmeler başlatılabilir" dedi.



Hindistan'ın Keşmir'i kaybettiğini söyleyen eski Başbakan Faruk Abdullah, "Hindistan, askeri bir çözüm değil siyasi bir yaklaşım düşünmeliydi" diye konuştu.



İnternete 1 ay kullanım yasağı



Sosyal medyada, karşıt protestocular ve hükümet güçleri arasındaki şiddetli çatışmaları gösteren videolar paylaşılırken, bir askeri aracın taş yağmuruna tutulmasını gösteren bir video da kısa sürede yayıldı. Şiddet içerikli videoların şiddeti arttırmak için daha çok paylaşılması, Keşmir eyaletinin 1 aylığına sosyal medya erişimini yasaklamasına neden oldu. Keşmir eyaleti tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya hizmetlerinin bölgedeki hükümet karşıtı unsurlar tarafından şiddet olaylarını körüklemek için kullanıldığı ileri sürüldü.



Bu yaşananların ardından, sabah saatlerinde Kupwara'daki Panzgam bölgesinde bir Hint Ordusu kampına saldırıldığı öğrenildi. Saldırı sonucu 2 militanın öldürüldüğü, kritik durumdaki 4 ordu personelinin ise Srinagar hastanesine kaldırıldığı ve 3'ünün burada öldüğü öğrenildi. Kupwara Ordu Kampı, Cemmu Keşmir Kontrol Hattı'na çok yakın bir bölgede bulunurken, militanların kampa nasıl sızdığı henüz bilinmiyor. İçişleri Bakanı Rajnath Singh, Keşmir'de devam eden şiddet olaylarının çözümü için gün boyu sürecek bir güvenlik toplantısı yapılması için çağrıda bulundu. Çoğunluğu Müslüman olan Keşmir, 1947 yılından bu yana Hindistan ve Pakistan arasında tartışma konusu olurken, Hindistan hükümeti, bölücü liderlerin Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etti. Öte yandan, Keşmir'deki bölücü gruplar bağımsızlık gösterileri yapıp Pakistan'a bağlılık yemini etti. - YENİ DELHİ