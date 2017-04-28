Kesmeşeker
Rock müzik grubu Kesmeşeker, 28 Nisan'da İzmir 6: 45 KK sahnesinde.
Rock müzik grubu Kesmeşeker, 28 Nisan'da İzmir 6: 45 KK sahnesinde...
Cenk Taner'in kaptanlığında 25 yıldır uçsuz bucaksız azınlığa müzik yapan Kesmeşeker, "kaç" değil "kim" dedi her zaman hayranlarına. ve hayranları, aidiyet söz konusu olduğunda ülkenin en kalabalık topluluğu oldular. Memleketin en iyi ozanlarından birinin önderliğinde, Veys Çolak, Demirhan Baylan, Gökhan Özcan ve Özgür Ulusoy kadrosuyla sahne alan Kesmeşeker'in, an itibariyle en iyi sahne performansına sahip grup..
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : 6: 45 KK İzmir
Mekan Adresi : Kıbrıs Şehitleri Cad., Muzaffer İzgü Sok. No: 10
Başlangıç Saati : 28.04.2017 21: 30: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 30: 00
Kategori : Kesmeşeker
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io