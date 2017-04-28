Kesmeşeker

Rock müzik grubu Kesmeşeker, 28 Nisan'da İzmir 6: 45 KK sahnesinde.

Kesmeşeker

Rock müzik grubu Kesmeşeker, 28 Nisan'da İzmir 6: 45 KK sahnesinde...

Cenk Taner'in kaptanlığında 25 yıldır uçsuz bucaksız azınlığa müzik yapan Kesmeşeker, "kaç" değil "kim" dedi her zaman hayranlarına. ve hayranları, aidiyet söz konusu olduğunda ülkenin en kalabalık topluluğu oldular. Memleketin en iyi ozanlarından birinin önderliğinde, Veys Çolak, Demirhan Baylan, Gökhan Özcan ve Özgür Ulusoy kadrosuyla sahne alan Kesmeşeker'in, an itibariyle en iyi sahne performansına sahip grup..

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : 6: 45 KK İzmir

Mekan Adresi : Kıbrıs Şehitleri Cad., Muzaffer İzgü Sok. No: 10

Başlangıç Saati : 28.04.2017 21: 30: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 30: 00

Kategori : Kesmeşeker

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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