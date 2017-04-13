Keşmekeş

Eğlenmeyi ertelemeyin!

Keşmekeş

Eğlenmeyi ertelemeyin! Çıkın çıkın gelin! Keşmekeş doğaçlama yeni yüzleriyle, yine kahkahayla, yine neşeyle!

Şehrin karmaşasından kahkahanın kollarına atlamak isterseniz, biz buradayız! Birbirinden eğlenceli doğaçlama oyunlarla 2 saat boyunca sahnedeyiz.


Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Web Sitesi: http://www.tiyatroacikca.com

13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11

Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Keşmekeş

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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