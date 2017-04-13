Keşmekeş
Eğlenmeyi ertelemeyin!
Eğlenmeyi ertelemeyin! Çıkın çıkın gelin! Keşmekeş doğaçlama yeni yüzleriyle, yine kahkahayla, yine neşeyle!
Şehrin karmaşasından kahkahanın kollarına atlamak isterseniz, biz buradayız! Birbirinden eğlenceli doğaçlama oyunlarla 2 saat boyunca sahnedeyiz.
Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Web Sitesi: http://www.tiyatroacikca.com
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11
Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Keşmekeş
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io