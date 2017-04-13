Eğlenmeyi ertelemeyin! Çıkın çıkın gelin! Keşmekeş doğaçlama yeni yüzleriyle, yine kahkahayla, yine neşeyle!



Şehrin karmaşasından kahkahanın kollarına atlamak isterseniz, biz buradayız! Birbirinden eğlenceli doğaçlama oyunlarla 2 saat boyunca sahnedeyiz.





Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Web Sitesi: http://www.tiyatroacikca.com



13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11



Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Keşmekeş



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır